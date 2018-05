“No te rindas”: el mensaje de Zuria Vega a su hermana Marimar tras su separación

“No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo…”, escribió la protagonista de ‘Mi marido tiene familia’ y esposa de Alberto Guerra .

Marimar Vega y su aún esposo Luis Ernesto Franco anunciaron su separación a través de un comunicado de prensa donde no dan a conocer las razones de su ruptura, pero aclaran que su separación no se debe a los rumores que involucraban a Adrián Uribe como el tercero en discordia: “Para evitar más especulaciones les queremos comunicar que tomamos la decisión de separarnos. Los motivos, creemos es irrelevante compartirlos, pero aseguramos que no tienen nada qué ver con lo que se ha publicado o rumorado”, se leía en la publicación que hicieron en sus cuentas de Instagram.