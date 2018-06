No suelta prenda: África Zavala acepta que tiene pareja (pero no da nombre)

“Ya no voy a hacer comentarios al respecto porque luego sacan cosas que yo ni digo, entonces prefiero ya no hablar de eso y que sigamos con otros temas”, agregó Zavala ante los medios.



Por otra parte, la actriz fue tajante al contestar sobre si aceptaría que su pareja le fuera infiel: “Yo, África ,no. No le perdonaría una infidelidad a mi pareja, hay que ser exigente”. Además confesó a Univision Entretenimiento sus deseos de convertirse en madre: “Claro que quiero tener niños, no en este momento, pero sí soy super niñera”, sentenció para luego explicar que -en este momento- está enfocada en su carrera como actriz y cantante.