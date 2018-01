"Me violó y yo era virgen": mormona señala al actor Steven Seagal como su agresor sexual

Mucho apoyo y terapia dice la mormona Regina Simons que necesitó para superar el trauma que le adjudica al actor Steven Seagal y que múltiples personas a su alrededor confirmaron a la publicación 'TheWrap'. Y es que lo que comenzó como una aventura para salir de extra en la película 'On Deadly Ground' (1994), terminó con una pesadilla impensable para la mujer, en ese entonces de 18 años.

En su memoria quedó grabado el día en que su hermano Ben se enteró de que ella participaría en una prueba de talento para una película de Hollywood y decidió acompañarla. La producción buscaba personas que lucieran como los estadounidenses nativos y Simons estaba segura de que tendría una oportunidad por su herencia, ya que sus padres pertenecen a las comunidades Navajo y Sioux.



Llegando al lugar, el propio Steven Seagal los saludó y los invitó a su camerino, donde principalmente conversó con su hermano, recuerda Simons en su entrevista exclusiva con la publicación 'TheWrap'. Su deseo de participar en el filme se concretó y días después recibió una llamada, invitándola a una fiesta que habría con el elenco para celebrar que se había completado.

Regina Simons llegó sola a la dirección que recibió y para su sorpresa, quien único estaba en el lugar, localizado en Beverly Hills, California, era el maestro de las artes marciales y también productor, Steven Seagal. Le preguntó dónde estaban los demás, pero la respuesta fue que ya se habían ido. "Me llevó a una habitación, cerró la puerta y comenzó a besarme. Luego me quitó la ropa y antes de que me diera cuenta ya él estaba encima de mi, me violó... y yo era virgen. La gente siempre menciona lo de pelear o escapar, pero nadie habla de quedarse congelada", que fue lo que le ocurrió en ese momento.



"Literalmente me sentí fuera de mi cuerpo... Las lágrimas me bajaban por el rostro y me dolía... Cuando terminó, me levanté como pude, me vestí y mientras salía él me preguntó si yo necesitaba dinero", cuenta la mujer hoy de 41 años y madre de dos niños.



Durante mucho tiempo se culpó de lo ocurrido y no fue hasta un año después que se lo contó a su madre y comenzó a buscar ayuda a través de su religión mormona y también con terapia. Otras mujeres, como las actrices Katherine Heigl, Eva LaRue y Portia de Rossi, han denunciado a Steven Seagal por acoso o agresión sexual, más Regina Simons es la primera en declarar que fue víctima de violación por parte del artista, que no respondió a la petición de entrevista por parte de 'TheWrap'.