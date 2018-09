"Me siento un poco triste, pero no me sorprende": Selena Gómez revela lo que piensa de su entrevista con Elle

Selena Gómez abrió su corazón y por medio de un emotivo mensaje en Instagram lamentó el enfoque que se le dio a una entrevista que concedió a la revista Elle, pues la cantante señaló que el propósito de su charla no se reflejó en la publicación.

Fue por esta razón que la joven de 26 años reveló lo que pensaba al respecto: "Me siento un poco triste, pero no me sorprende", dijo sobre dicha entrevista.