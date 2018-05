La mamá de Selena Gómez pasó momentos de angustia durante el delicado trasplante de su hija

Mandy relató la angustia que vivió cuando los médicos del Cedars-Sinaí de Beverly Hills se percataron de que el riñón que le había sido trasplantado a Selena no funcionaba: "Me puse tan histérica, no paraba de ir de una torre a otra. Por una razón que todavía desconozco, Selena y Francia estaban ingresadas en torres diferentes y cada vez que ocurría algo quería saber en primera persona qué estaba pasando, gritándole a todo el mundo y poniéndome realmente imposible; creo que me han vetado la entrada en el Cedars", bromeó.