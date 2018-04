“Me fui con una maleta y tres calzones”: Penélope Menchaca habla sobre su sueño americano

Con 30 años de edad, dos hijas pequeñas y sin ninguna oportunidad de trabajo, Penélope Menchaca decidió emprender el sueño americano y partir de México a EEUU en 1999: “La gente me dice que soy muy aventada porque cuando me fui no lo pensé. Me fui sin hablar nada de inglés, con mis hijas, recién divorciada y en la maleta solo con tres calzones”, recordó en la plática exclusiva que sostuvo con Univision Entretenimiento.

El comienzo no fue fácil pues sus amigos y familiares no le auguraban éxito en Estados Unidos, mientras que en México tenía una carrera medianamente conocida como cantante en el grupo musical Las nenas, además de ser abogada de profesión: “Yo sentía que tenía qué probar, total, mi pregunta de siempre es: '¿Qué es lo peor que me puede pasar? Pues me regreso, nadie se muere, no pasa nada', y me ha funcionado".



Penélope es una mujer divertida y espontánea que asegura que lo que vemos en pantalla es solo un personaje al que le cuesta hablar de su vida privada ante los medios de comunicación, pero logró consolidarse como una de las presentadoras más populares en Estados Unidos. Sus hijas Jania y Nathalia encontraron su camino en la Unión Americana y ella volvió a hallar el amor.

“Hoy al pasar de los años no sé si soy aventada o soy inconsciente, pero me dejo llevar; creo que la vida es mucho más fácil de lo que pensamos y yo digo que hay que dejarse ir, si no, hoy no estaría aquí y no tendría mi vida tal como es simplemente si lo hubiera pensado”.



En el terreno amoroso, Penélope también encontró el amor en Estados Unidos. La presentadora se había casado a los 19 años con el padre de sus hijas, se divorció y dos años después de llegar a ese nuevo país encontró al que asegura es el amor de su vida tras 18 años de matrimonio: “ No hablo mucho de mi vida privada porque luego se sala, eso dicen las artistas que cuando dicen estoy muy enamorada ¡pum!, terminan, y yo a eso le tengo como pánico. Lo que sí te voy a comentar es que tengo 18 años de casaday soy feliz, feliz”.

Casi 20 años después de la búsqueda de su sueño americano, Penélope regresó a vivir a su país natal a reencontrarse con sus raíces y a trabajar en la televisión mexicana. La situación hoy es diferente: sus dos pequeñas ya crecieron y viven en Estados Unidos, por lo que hoy viene con maletas llenas de recuerdos y felizmente casada con un empresario americano.



“Por el momento vivo en un hotel, tengo un buen rato desde que me trajeron a trabajar aquí hace un par de meses. Las cosas pasan cuando tienen qué pasar y es en el momento exacto, ahorita mis dos hijas ya se fueron y ya no debo de tener la preocupación de qué voy a hacer, si les voy a cambiar su estilo de vida y la escuela; no, ya me doy por bien servida de que me vengan a visitar”, afirma, mientras agacha la mirada en señal de melancolía.