"Me decepcionó que nadie estuviera conmigo": el sobrino de Arturo Peniche ya no vive en la calle

A causa de una adicción al alcohol, Carlos Peniche estuvo ocho meses en la indigencia, durmiendo en la calle y comiendo lo que los vecinos le regalaban o los alimentos sobrantes que podía juntar de algunos lugares, afortunadamente -dice- pudo renacer de sí mismo para la víspera de Navidad de 2017.

Antes de ese episodio Peniche se dedicaba a actuar, pues inició su carrera en 1986 en la telenovela ‘Muchachitas’. Carlos es sobrino del primer actor Arturo Peniche y primo de Brandon, hijo de este. Además de una carrera en televisión, probó suerte en la música sin haber logrado nada más que algunas presentaciones en la provincia de México.



Univisión Entretenimiento platicó en exclusiva con Carlos, quien asegura que desde hace un mes ya no ha bebido alcohol. Su atuendo es pasado de moda y un poco descuidado, el actor nos revela que es porque ahora trae ropa prestada, pero que pronto -espera- comenzará a trabajar "si Dios quiere".





Ha recuperado su relación amorosa y nos confiesa como primera premisa que se hartó de ser famoso:



“Me volví loco, de verdad me desquicié, me refugié en el alcohol no en la fiesta -aclara- yo estaba solo, sucio, a veces sin comer, evidentemente no la estaba pasando bien eso no es estar en la fiesta”.



“Estoy encaminado, ya no tomo y hasta quiero ayudar a la gente que está pasando lo mismo que yo”, dice mientras suspira y se frota las manos, ansioso. Sus respuestas son rápidas: "Honestamente tenía que tocar fondo, a veces hasta estiraba mi mano dormido esperando sentir mi cama o mi habitación, pero estaba en la calle, el colchón era el suelo”, recuerda con la mirada fija en el piso.

En cuanto a sus experiencias en la calle, el actor señala que hubieron momentos más difíciles que otros: "Lo más feo que me pasó fue que me robaran lo poco que tenía, un día hasta me golpearon 8 tipos, perdí los dientes frontales y me lastimaron el ojo, escuchaba a otro tipo que decía que me picaran”, reveló.



Cuando habla de su familia se pone serio y parece que ese tema le doliera más que haber vivido en la calle: “Era triste verme así, yo que estaba acostumbrado a viajar, a lujosos restaurantes en Las Vegas y luego nadie, ni mi familia me tendía la mano. Arturo me ayudó hace tiempo para entrar a una clínica, eso me alivianó bastante, pero honestamente no basta, hay que darle un seguimiento y es complicado. Cuando yo estaba trabajando en las novelas podía meter a mis amigos, y eso que no era nadie, cuanto más él, le hubiera sido más fácil".



“Con Brandon me llevaba bien, pero ahora cada quien ha hecho su vida, ellos pueden decir que les preocupo, pero al final desde lejos, me decepcionó que nadie estuviera conmigo, tal vez hubiera sido simple ayudarme con un plato caliente de comida”.



Carlos señaló que ahora entiende que está en él no volver a recaer, y asegura que todos podemos vivir una situación así: “Todos tenemos esa línea de descontrol, unos tienen la comida, otros la neurosis o la droga o el tabaquismo, pero yo tenía el alcohol, y ese sí ve, es lo único que me hizo diferente”.