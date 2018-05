Máxima presión: JLo publica esta foto y los fans claman por la boda (A-Rod, ¿y el 💍 pa' cuándo?)

"Me every time @tombachik does my nails 💅🏼 #elanillo #DINERO", reza el pie de foto, que causó auténtico furor entre los seguidores, con más de medio millón de likes y sinfín de comentarios, en los que los admiradores de la 'Diva del Bronx' especulaban si ésta no sería una indirecta (muy directa) para Alex Rodríguez.