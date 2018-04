Mauricio Ochmann explica la razón por la que ya no hará papeles violentos

Por varios años Mauricio Ochmann interpretó al narcotraficante ' El Chema' en la serie 'El señor de los cielos'. Como el personaje tuvo tanto éxito se creó un spin-off donde se mostraron los orígenes del personaje inspirado en Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Se realizó la primera temporada de la narcoserie y terminó con un final de suspenso, de una manera que los televidentes esperaban una secuela el año siguiente, pero desde que terminó ' El Chema' han pasado dos años. En ese tiempo, Ochmann se dedicó a hacer cine con su esposa Aislinn Derbez y se convirtieron en padres de la pequeña Kailani. Y fue precisamente este acontecimiento el que lo llevó a decidir no continuar con la narcoserie ni con el personaje.



Ochmann utilizó sus perfiles en redes sociales para emitir un comunicado al respecto, en el que detalla sus razones para evitar que se propagen ‘suposiciones y chismes' al respecto de su decisión.

"Me parece que el público que me siguió con este personaje durante casi 5 años," escribe el actor "merece una explicación clara de mi parte y no rumores. La única realidad es que el personaje tuvo gran éxito y sé que lo lógico sería sacarle todo el jugo, pero me movió profundamente darme cuenta de la cantidad de niños y niñas de TODAS las edades que se acercaban a felicitarme por ser fans del personaje y decirme que lo admiraban".



"Me entristece y me enoja que este tipo de contenido esté al alcance de los niños y si los padres no son lo suficientemente responsables para no sentarse a ver este tipo de programas como si fueran para toda la familia, en mí debía existir esa responsabilidad como artista más allá de la fama o el dinero" puntualiza "Estos programas definitivamente NO son para niños que tal vez todavía no puedan distinguir entre la ficción y la realidad. Eso es todo, es la única y verdadera razón por la que yo decidí no continuar más con este tipo de contenido, prefiero brindarle al público por ahora otra forma de entretenimiento".

El actor mexicano concluyó: "Creo que esta decisión es también una forma de respetar y agradecer al público que me ha seguido tantos años, su cariño y apoyo. Sé que no sólo sabrán comprender mi decisión, si no que también contaré con su apoyo. Ya vendrán muchos proyectos más en el futuro con nuevos personajes y nuevas historias, historias que hablen de otras cosas. Por ahora creo que el género ha sido ya muy explotado" .

Para dar continuidad al personaje dentro de la saga de narcotraficantes, la cadena de habla hispana que la produce parece haber optado por elegir a otro actor y de acuerdo con People en español, será Alberto Guerra- conocido por participar en series como 'Ingobernable' y 'Guerra de Ídolos'- quien sea el nuevo Chema en la sexta temporada de ' El Señor de los Cielos', aunque el personaje solo aparecerá por algunos capítulos ya se prepara una segunda parte de la serie en donde se va a explorar más de su historia.

Ochmann, mientras tanto, prepara el estreno de la película 'Ya veremos', en la que actúa con Fernanda Castillo, que llegará a las pantallas mexicanas el 21 de julio.