Más mexicanos buscarán que la película en que trabajaron gane el Oscar y no tienen nada que ver con ‘Roma’

Estos tres jóvenes mexicanos de entre 28 y 32 años de edad trabajan en Sony Pictures Animation. Actualmente radican en Vancouver, Canadá, sin olvidar sus raíces: “Una de las cosas que a mí me encanta es ir a ver las películas que yo hago a Iguala y las voy a ver con mi familia, y me encanta que hay gente de Iguala que está viendo un trabajo que yo hice y me siento orgulloso de poder representar a los igualtecos aquí”, dijo en entrevista a Notimex, Cruz Antonio, originario de Guerrero, México, y quien no puede ocultar la felicidad de estar nominado por su trabajo.