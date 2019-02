Marjorie de Sousa pudo sacar a su madre de Venezuela pero su padre sigue enfrentando la crisis en el país

Marjorie de Sousa no pierde la esperanza de poder "rescatar" a su padre de Venezuela, a pesar de que el señor salió en el año 2015 para reencontrarse con su hija en un programa de televisión en México, regresó y desde entonces no ha podido salir nuevamente de aquel país donde hizo su vida.

Marjorie nunca le comentó a su madre que su intención era que se quedara a vivir con ella: "Mi mamá cerró las puertas de su casa (en Venezuela) y no sabemos qué pasó, no sabemos si hay alguien viviendo ahí, no sabemos si algún día vamos a regresar".

Marjorie asegura que salir de Venezuela tampoco significa que se acabaron los problemas, ella lo ve con sus paisanos que le escriben a través de redes sociales: " Hay mucha gente que no tiene la oportunidad de salir, hay muchos de nosotros que estamos afuera que de verdad la estamos pasando mal y no está fácil llegar a otros territorios, no está fácil mudar a nuestra familia, en nuestro caso sacar a nuestros padres, a nuestros mayores acoplarse a nuevas reglas, a un país nuevo, no está nada fácil dejar todo en cero. Es muy feo ver a hermanos venezolanos cruzando la frontera sin saber a dónde van o qué será de su vida".