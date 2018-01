María Victoria, al borde de la muerte por una violenta bacteria que la infectó en un quirófano

Siempre trabajadora y activa, la primera actriz María Victoria parece no medir que el próximo 26 de febrero cumplirá 85 años, motivo que no le impide seguir llevando esa vida tan ajetreada que siempre la caracterizó desde los inicios de su carrera, pero que lamentablemente la mantuvo en cama en la recta final del 2017.

Según informó para el programa de televisión mexicano ‘Ventaneando’ la protagonista del legendario programa de ‘La criada bien criada’ se cayó de la cama, lo que resultó en una fractura triple que la llevó en dos ocasiones al quirófano, una para atender el daño óseo y otra para eliminar una bacteria que la tuvo al borde de la muerte.



Como María Félix, Kim Kardashian es mujer. Y aunque no comparten muchos atributos, no quisimos dejar de recordar a la mayor de las Kardashian.

Como María Félix, Kim Kardashian es mujer. Y aunque no comparten muchos atributos, no quisimos dejar de recordar a la mayor de las Kardashian. Foto: Grosby Group / Mezcalent | Univision

Si bien José José no puede reencarnar en nadie, pues aún se encuentra con vida creémos que Pablo Montero no canta mal las rancheras: ha tenido que atravesar escándalos relacionados tanto con mujeres como con sus excesos.

Si bien José José no puede reencarnar en nadie, pues aún se encuentra con vida creémos que Pablo Montero no canta mal las rancheras: ha tenido que atravesar escándalos relacionados tanto con mujeres como con sus excesos. Foto: Grosby Group / Mezcalent | Univision

William Levy nos recuerda, por su talento y su físico a don Joaquín. No cabe duda de que el talento no tiene fronteras.

William Levy nos recuerda, por su talento y su físico a don Joaquín. No cabe duda de que el talento no tiene fronteras. Foto: Grosby Group / Mezcalent | Univision

Pese que ‘Gomita’ no canta ni actúa ha logrado mantenerse en el medio. Para algunos de los fanáticos su obsesión con las cirugías plásticas la comparan con Lyn May.

Pese que ‘Gomita’ no canta ni actúa ha logrado mantenerse en el medio. Para algunos de los fanáticos su obsesión con las cirugías plásticas la comparan con Lyn May. Foto: Grosby Group / Mezcalent | Univision

Si bien la fama de Luis Fonsi no se puede comparar, no cabe duda que su tema ‘Despacito’ lo ha colocado ya como uno de los músicos más reconocidos del siglo XXI.

Si bien la fama de Luis Fonsi no se puede comparar, no cabe duda que su tema ‘Despacito’ lo ha colocado ya como uno de los músicos más reconocidos del siglo XXI. Foto: Grosby Group / Mezcalent | Univision



La figura de la Época de Oro del cine mexicano aseguró que estuvo a punto de morir por las infecciones que le causaron las heridas para reconstruir las cavidades oseas de su cadera, luego que se le dividiera la cadera en tres partes.



“Me caí de la cama, me resbalé y me rompí la cadera, tuve tres fracturas, luego de eso me operaron por segunda vez porque me salió una bacteria que es muy peligrosa, tenía mucha pus en el cuerpo, toda la infección se me fue al hombro y tuvieron que volverme a operar, gracias a Dios estoy bien”.