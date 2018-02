María José sobre su papel de amante de Julián Gil: "Me quedé con ganas de un buen atascón"

La exintegrante de Kabah realizó una participación especial en 'Por amar sin ley' y cuestionado al respecto, el actor argentino se defendió: "¿Eso te lo dijo ella?, porque a mí me dijo que le encantó. Nos conocimos y a los 5 minutos ya estábamos haciendo escenas súper fuertes”.

Por primera vez veremos a una María José desinhibida en la telenovela ‘Por amar sin ley’, que recién se estrenó en México, donde junto a Julián Gil, derrochará sensualidad. Pero la cantante se siente desilusionada ya que, según ella, los besos con el actor no fueron tan buenos como lo esperaba.

En entrevista exclusiva para Univision Entretenimiento explicó que: “Estoy un poquito decepcionada porque los golpes fueron de verdad y los besos de mentira, entonces, salí con moretones, cachetadas, los dedos marcados en la cara, pero cuando fueron los besos, ¡no pasó nada! yo quería un buen atascón”, comentó sonriente la intérprete de ' No soy una señora'.



En la trama, la ex Kabah será la amante del argentino, quien - a través de su personaje- seducirá a Julián: “Lo poco que han visto, en verdad que salgo vestida, vendrán cosas muy fuertes que nunca pensé hacer, pero me sentí muy segura, por eso no dudé en lo absoluto”.

Ante dichas declaraciones, le preguntamos a Julián Gil y esto fue lo que respondió: “ ¿Eso te lo dijo ella?, porque a mí me dijo que le encantó y le dije que debería hacer la novela entera, porque es una estupenda actriz. Nos sorprendió muchísimo y yo hice una química muy buena y en verdad que vendrán escenas fuertes, pero cuando tienes una compañera como ella, nada es incómodo. Nos conocimos y a los 5 minutos ya estábamos haciendo escenas súper fuertes”.



'Por amar sin ley' se transmitirá a partir del 5 de marzo en Univision, con las actuaciones de Ana Brenda, David Zepeda, Julián Gil, Manuel Balbi, José María Torre Hutt y Geraldine Bazán, entre otros.

