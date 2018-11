Maite Perroni espera por Anahí para "recordar viejos tiempos" con un dueto

No solo los fans aguardan por el regreso de la actriz y cantante Anahí a los escenarios ; su excompañera en RBD , Maite Perroni , también ansía que eso ocurra para que ambas puedan trabajar en un proyecto que les permita revivir "viejos tiempos".

“No sé si (Anahí) esté dispuesta a regresar pronto o no. Yo, en esos temas, para qué me meto. Pero, cuando ella crea que es tiempo de regresar, me encantaría que pudiéramos hacer algo juntas”, expresó Perroni en días recientes.