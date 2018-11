Lyn May no quiere que 'Gomita' la interprete en su serie y con crudeza defiende por qué

Ahora que la icónica vedette Lyn May firmó un contrato para realizar la serie sobre su vida, algunos fans han sugerido que sea Araceli Ordaz, ‘Gomita’, quien la interprete durante la época de oro de la bailarina. Sin embargo, para la estrella mexicana de 66 años, la expayasita no es una opción.

“No la conozco, no sé quién es. Me dicen que es una comediante, pero como yo vivo en Cancún, ni siquiera la he visto una vez en persona. De ninguna manera creo que sea una opción”, fue la tajante respuesta de la artista, cuyo verdadero nombre es Liliana Mendiola.

En entrevista exclusiva con Univision Entretenimiento, la bailarina exótica y cantante no ocultó su descontento frente a la idea de que sea 'Gomita' quien la interprete. Uno de los principales factores para rechazarla, es que a su juicio, la joven conductora no tiene una carrera lo suficientemente sólida que la respalde. “No creo que tenga mucha carrera. La he visto en fotos y la noto un poco gordita. La verdad, yo de toda la vida he sido flaquita, nunca he podido engordar y como de todo”, confesó.

La vedette no paró ahí, también sin empacho comentó: “ Me dijeron que ('Gomita') se ha operado muchas veces para parecerse a mí, pero no, no tengo el gusto”.

De otra parte, Lyn May, a quien también se le conoce como ‘La Diosa del Amor’, confirmó que ya firmó el contrato con un canal "importante", que le hizo llegar algunos capítulos que llenaron sus expectativas. “Cuando era niña y aun no me hacía llamar Lyn May, me pasaron muchas cosas tristes y graves para una niña que tiene cuatro años. Así comenzará mi historia, no tenía ni para comer”, adelantó.