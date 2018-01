Ludwika Paleta disfruta ser mamá de sus mellizos (pero los mantendrá en el misterio)

Ludwika Paleta quien se convirtió en madre de los mellizos Sebastián y Bárbara a los 39 años de edad, ha sido muy cuidadosa con lo que comparte sobre sus pequeños que nacieron el 29 de mayo de 2017 en California, y al parecer seguirá manteniendo en privado el crecimiento de los hijos que procreó a lado del empresario Emiliano Salinas: “De un tiempo para acá he decidido mantener mi vida y mis cosas para mí”.

La actriz de ' Carrusel' reconoció que antes del nacimiento de sus mellizos compartía algunos episodios de su vida personal y ahora serán contados los detalles los que decida compartir con la prensa y su público: “Siento que la vida privada es muy sagrada y de puertas hacia dentro todos y cada uno de nosotros vivimos cosas que queremos no compartir, es una decisión muy personal”.



Ludwika Paleta mostró por primera vez el rostro de uno de sus gemelos Ludwika Paleta había mantenido muy escondidos a sus gemelos tras publicar las primeras imágenes después de su nacimiento. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Pero esta vez se animó a compartir un video en Instagram donde aparecen Carlos Sebastián y Bárbara y se puede apreciar el rostro de uno de ellos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ambos aparecen jugando frente a su famosa mamá. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los pequeños apenas tienen siete meses pero han crecido mucho desde la última vez que pudimos verlos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Fue en julio del año pasado que la presentadora Paola Rojas posó junto a los bebés de la actriz. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ludwika Paleta también publicó una foto junto a "Barbarita" pero solo se podía ver la manita de la bebé. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Además de una historia de Instagram donde apareció cocinando y cuidando de sus gemelos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ludwika dio a luz a Carlos Sebastián y Bárbara el 30 de mayo del 2017 y fue con esta foto que anunció la llegada de sus gemelos en Instagram. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Desde que anunció que sería mamá, la actriz se mantuvo muy hermética, no asistió a ningún evento para que no la captaran durante el embarazo. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los bebés son fruto de su matrimonio con Emiliano Salinas, empresario e hijo del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ludwika y Emiliano se casaron el 20 de abril del 2013 tras tres años de noviazgo en Mérida, Yucatán. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Actualmente forman una de las parejas más estables de la farándula. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir

A un mes de nacidos, los rostros de Sebastián y Bárbara se dieron a conocer en las redes, después de que Ludwika Paleta compartiera en su cuenta de Instagram un par de fotografías, y aunque es muy poco lo que se sabe del desarrollo de los pequeños, es la actriz quien asegura está plena de haberlos tenido en una edad madura: “Ha sido delicioso, he estado muy cerquita de ellos y los he disfrutado como nunca. Yo creo que me ha servido tener cierta madurez y estar asentada en mi vida, pues siento que no hay una edad para ser mamá, incluso creo que la edad biológica no coincide mucho con la madurez”, pues se convirtió en madre por primera vez a los 19 años.

“En esta edad me cayó fantástico y estoy realmente viviéndolo como una de las etapas más ricas, deliciosas y disfrutables”, expresó la actriz con una sonrisa.



Así 'desdientó' Ludwika Paleta a sus críticos quienes la acusaron de alquilar un vientre ajeno

Ludwika Paleta se separará por algunas horas a la semana de sus mellizos ya que está a punto de comenzar temporada teatral con una obra que ella misma produce llamada ‘ Los hijos también lloran’.

“Afortunadamente tuve mucho tiempo y la oportunidad de estar con ellos muchos meses; estuve pegada y dedicándome sólo a ellos, para mí es muy importante dedicarme a ser mamá y a hacer esto de manera conjunta y sí se puede”.

Por el momento la actriz descarta hacer telenovela porque le demandaría más tiempo lejos de casa.

