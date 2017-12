A Ludwika Paleta no le da ni chispa de gracia la decisión que tomó su hijo mayor, Nicolás

La actriz mexicana Ludwika Paleta no disimuló el malestar que le causó ver cómo su hijo mayor, Nicolás Haza, echó por tierra los consejos que le dio para cuidara su privacidad tanto como ella lo hizo durante más de 17 años.

Al asistir este martes en la noche a la presentación de los Premios Metropolitanos de Teatro, en la Ciudad de México, Ludwika Paleta declinó emitir comentarios sobre su familia, pero sí reaccionó a las preguntas que le hicieron sobre Nicolás, el hijo que tuvo hace 18 años con su primer marido, el también actor Plutarco Haza. El joven, que desde hace unos años estudia en Canadá, ha llamado la atención en tiempos recientes, luego de que decidiera hacer público su perfil en la red social Instagram.



Esa decisión la tomó en contra de las advertencias que le hizo su madre, quien admitió que habría preferido que Nicolás se mantuviese en el anonimato, protegiendo su privacidad tanto como ella lo hizo con él hasta antes de que cumpliera la mayoría de edad. "No sé si Nicolás sea una figura pública, es hijo de dos famosos y no por eso es famoso él. Siempre lo quise mantener, como he mantenido mi familia y mi vida privada, muy al margen y en un sentido privado, porque de pronto un día decidí que quería esa vida para mí y además estamos viviendo un momento... en donde las redes sociales de pronto, si no las usamos como una herramienta a nuestro favor, se nos salen de control”, soltó Paleta, de 39 años, durante un breve intercambio con los medios de comunicación.

"Yo hablé con mi hijo sobre eso y le dije: 'El día que seas mayor de edad tú harás lo que tú quieras hacer, me escucharás o no, y tú tomarás tus propias decisiones (…)' y bueno, él ya sabrá", añadió la prolífica actriz, sin poder ocultar lo mucho que le desagrada que su primogénito exponga su diario vivir en las redes sociales.



Por otro lado, Ludwika Paleta dijo que sus hijos con Emiliano Salinas, los gemelos Bárbara y Sebastián, están muy bien, a punto de cumplir siete meses de vida, y ya han tenido tiempo de compartir con su hermano mayor.