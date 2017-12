Larry Hernández abandona el hospital y está listo para recibir 2018 en casa

“El haber estado preso me cambió la vida, ahora Larry es mejor ser humano, dejé el alcohol, no tomo ni una gota y a quienes me atacan les digo que no soy monedita de oro, porque nadie es perfecto”, comentó el cantante en una entrevista en noviembre de 2017 en un conocido programa de radio de Miami. Foto: Instagram | Univision

