La difícil llamada que tuvo que hacer Penélope Cruz antes de actuar en la serie sobre Versace

Penélope Cruz, quien interpreta a Donatella, la hermana del diseñador italiano, en “The Assassination Of Gianni Versace”, defendió la serie en donde también participan Ricky Martin y Edgar Ramírez y enfatizó que todo se hizo con mucho respeto.

“La contacté [a Donatella] porque cuando Ryan [Murphy] me llamó le dije: ‘tengo todas las razones para decirle que sí, es un proyecto increíble’ y escuché que él lo iba a hacer con respeto, por la familia y eso era importante para mí”, dijo la actriz española a ExtraTV.

La esposa de Javier Bardem aseguró que Donatella se alegró de que la interpretara en la serie y hace poco hasta le envió flores a ella y a la producción.



Así luce Penélope Cruz como Donatella Versace. Se trata de la tercera temporada de 'American Crime Story', centrada en el asesinato del famoso diseñador, en junio de 1997 en la puerta de su casa. Después de rumores de que Lady Gaga interpretaría el rol de Donatella, hermana de Gianni Versace, finalmente recayó en la española Penélope Cruz. Así luce actualmente Donatella. Y aquí la vemos en un evento en 1998, un año después del fallecimiento de su hermano. Ahora, así luce Penélope con la peluca rubia que le dieron para convertirse en Donatella. Todavía faltaba un poco de maquillaje para terminar la caracterización, pero son las primeras imágenes de su transformación. Salió a grabar sus primeras escenas en un atuendo de cuero, con anteojos negros. El venezolano Edgar Ramírez interpreta a Gianni en el show. 'Versace: American Crime Story', se estrenará hasta el otoño de 2018. Ricky Martin y Darren Criss completan el elenco, y ambos ya han grabado varias escenas en Miami.



“Hice la llamada. Hablamos por una hora, hablamos de muchas cosas, de su vida, y ella me dijo ‘si alguien me va a caracterizar, estoy feliz de que seas tú’ y para mí, si no hubiera escuchado esas palabras, no lo hubiera hecho”, afirmó la actriz, madre de dos hijos.

Un día antes, la famosa familia dijo en un comunicado: “La familia Versace nunca autorizó ni se involucró en forma alguna en la próxima serie de televisión sobre la muerte del Sr. Gianni Versace. Dado que Versace no autorizó el libro en el que se basa parcialmente el guion, esta serie televisiva debería ser considerada un trabajo de ficción”.

‘The Assassination of Gianni Versace ’ se estrena el próximo 17 de enero y Penélope se une a la lista de personalidades como Lady Gaga, John Travolta y Cuba Gooding Jr. , que han aparecido en la serie de televisión ‘American Crime Story’.



