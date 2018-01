Duro golpe de la familia Versace a la serie protagonizada por Edgar Ramírez y Ricky Martin

A solo días de que 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story' debute en la televisión estadounidense, los más allegados al célebre modisto tildan la producción de "ficción" y públicamente la desautorizan. Existe una razón y te contamos cuál es.

El ex de Versace critica la forma en que Ricky Martin recreó la muerte del diseñador italiano

La familia del célebre modisto italiano Gianni Versace envió este lunes un comunicado de prensa a medios estadounidenses a través del cual desautorizó la serie 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story', protagonizada por Edgar Ramírez, Ricky Martin, Penélope Cruz y Darren Criss.

"La familia Versace no ha autorizado ni ha estado implicada en la serie sobre la muerte del señor Gianni Versace", lee el comunicado, refiriéndose a la producción que estrena el 17 de enero y que cuenta la vida del famoso diseñador de modas, asesinado el 15 de julio de 1997, a sus 50 años, en Miami, Florida.



Ricky Martin se bebe las lágrimas al encontrar asesinado a su amante en la ficción Bajo el implacable sol de Miami, Florida, Ricky Martin y Edgar Ramírez grabaron la escena del asesinato del diseñador italiano Gianni Versace, ocurrido el 15 de julio de 1997. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Como Antonio D' Amico, el artista de 45 años tenía que transmitir la desesperación que éste sintió al encontrar tiroteado al gran amor de su vida. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir El trabajo actoral de Ricky Martin y Edgar Ramírez en la serie sobre el asesinato del diseñador italiano Gianni Versace, no llegará a la televisión hasta el próximo año. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Devastado Ricky Martin durante la grabación de la escena más dramática de la serie 'American Crime Story', en Miami Beach. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir ¿Qué decirle a un policía que te encuentra con el cuerpo ensangrentado de tu amado en brazos? Ricky Martin y Edgar Ramírez revivieron este miércoles los últimos minutos de vida del diseñador Gianni Versace. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir "Escuché un disparo y mi corazón se paralizó", así Antonio D'Amico describió este momento que casi 20 años después Ricky Martin recrea. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Frente al portón de la mansión Versace en South Beach, hoy día transformada en 'The Villa Casa Casuarina', Ricky Martin y Edgar Ramírez trabajaron hasta conseguir una escena perfecta. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Ricky Martin sin aire, tras intentar devolver a la vida a 'Gianni Versace' encarnando a su compañero 'Antonio D'Amico'. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Ricky Martin concentró todas sus energías en esta actuación. Mientras él trabaja, sus gemelos Matteo y Valentino, disfrutan de unas vacaciones con sus abuelos, Nereida y Enrique, en Puerto Rico. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Terminada la escena, Ricky Martin intentaba componerse, mientras que Edgar Ramírez respondía a las indicaciones de los técnicos, todos bajo la dirección de Ryan Murphy. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir

De acuerdo con los Versace, la serie está parcialmente basada en el libro 'Vulgar Favors', de Maureen Orth, una publicación que ellos tampoco autorizaron y en la que no tuvieron algún tipo de ingerencia. En resumen, calificaron 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story' como "una obra de ficción".