Kylie Jenner revela que su embarazo le cambió el cuerpo y le dejó muchas inseguridades

“Me siento como si la gente pensara que he bajado súper rápido (de peso), lo que supongo ha sido así”, y enseguida Kylie hizo un listado de los cambios que ha experimentado su figura y que la hacen sentir "insegura", según sus propias palabras.



“Mis pechos han crecido casi tres veces más, lo que me molesta mucho. Tengo estrías. Mi estómago no es el mismo ni mi cintura tampoco, mi trasero es más grande y mis caderas también. Honestamente, veo que tengo que cambiar mi estilo un poco porque nada de mi armario me queda bien”.