Kuno Becker odia la Navidad y advierte sobre los hombres que se disfrazan de Santa Claus

El actor mexicano Kuno Becker reiteró que no es fanático de la Navidad , no cree en ella y ni siquiera la celebra. Y, aunque ya había hablado de su indiferencia por estas fechas, ahora utilizó su cuenta de Instagram para reflexionar más al respecto, compartiendo una foto de él con un mensaje en rojo que lee: “Todos secretamente odian Navidad”.

Junto a la imagen, escribió otro mensaje en el que manifestó que no esconde su molestia por la Navidad: “Por eso me odian, porque lo grito a los cuatro vientos ... La familia se debe de reunir más y cualquier día, no solo cuando dicten los que han hecho tanto mal”.