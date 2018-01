Kim Kardashian azota a Lamar Odom por hablar de su hermana Khloé

Sin recurrir a la vulgaridad y con solo cinco palabras, la empresaria Kim Kardashian West le dio a su excuñado Lamar Odom un fuetazo público, en respuesta a las declaraciones del exbaloncestista de la NBA sobre su fallida relación con Khloé Kardashian.

Lamar Odom y Khloé Kardashian estuvieron casados desde el 2009 hasta el 2016, cuando finalmente se consumó su divorcio, meses después de que él se recuperara del colapso que sufrió mientras se encontraba de visita en un conocido burdel de Nevada. Retirado de su profesión, el deportista fue entrevistado esta semana para el nuevo programa 'Mancave' y en un adelanto que trascendió se le escuchó alabar a su exesposa, quien en estos momentos espera su primer hijo de su actual pareja, el también baloncestista de la NBA, Tristan Thompson.



...



"Estoy feliz por ella", confiesa Lamar Odom en la entrevista, añadiendo que no le cabe la menor duda de que Khloé Kardashian será una excelente madre. "Ella me cuidó. Será una buena madre, es una gran mujer". Hasta ahí, todo pintaba bien. Sin embargo, el que fuese uno de los jugadores destacados de los Lakers de Los Ángeles lamenta que la relación no prosperara y detalla que él se dio cuenta de que el amor que los había unido estaba muerto cuando la vio "saliendo con su segundo o tercer jugador de la NBA".



Or second or third brothel https://t.co/iYYJ1NehOe — Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 18, 2018

Khloé Kardashian no le salió al paso, pero sí lo hizo su hermana Kim. A través de su cuenta de Twitter, la esposa de Kanye West destacó esa última respuesta de Lamar Odom junto a cinco palabras (seis al traducirlas al español) que leen "o el segundo o tercer burdel", en clara referencia a las constantes visitas que hacía su excuñado a estos lugares, donde se alega que se drogaba mientras tenía relaciones sexuales con algunas trabajadoras. El punto culminante se reportó en octubre de 2015, cuando fue trasladado en ambulancia de uno de estos negocios, luego de que sufriera un colapso que lo mantuvo en estado crítico durante varias semanas y que le requirió meses de rehabilitación.