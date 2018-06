Katy Perry abochornada: se le fue sin querer un mensaje subido de tono (y a que no adivinas para quién iba dirigido)

Como recordarán, en 2016, luego de que corrieran muchos rumores y aparecieran fotografías que aseguraban que ambos mantenían una relación amorosa secreta, el actor de 'The Lord of the Rings' y la cantante finalmente lo confirmaron, pero no duraron más de diez meses hasta marzo de 2017. No fue sino hasta que un año después, al vérseles juntos en Roma en una audiencia papal, que comenzó a rumorarse que había una reconciliación en puerta.