JLo se mete en Tinder 😮 y afirma que los menores de 33 "son inútiles" (😱 Casper)

Aunque no abundó, parecería que el noviazgo de la intérprete de ' El Anillo ' con el bailarín Casper Smart , de 31 años , le dejó un mal sabor y no quiere que otras chicas tropiecen con la misma piedra. Las razones de la ruptura de la pareja ( con 18 años de diferencia ) no quedaron claras, pero entonces se reportó que tuvieron una grave discusión ya que el coreógrafo prefirió asistir a un combate de boxeo en lugar de acompañar a la artista a una cena benéfica, aunque cueste creer que este incidente por sí solo les costara su relación.

Lo que atrae a JLo

No es que la actriz y cantante ande buscando con quién salir, de he hecho, ya ha levantado sospechas de compromiso con A-Rod, pero aprobó a uno de los candidatos de Brooke porque parecía gustarle el béisbol y las actividades al aire libre. "Parece que puede picar madera", sugirió a la cantante que no demoró en enviar un mensaje al chico preguntándole si era capaz de hacerlo. "Brooke, no vamos a obtener lo que queremos si envías mensajes como '¿puedes picar madera?'".