JLo nos engañó: descubrimos el truco de sus ‘botas’ Versace

Para la premiación por su trayectoria en los VMA’s 2018, la cantante hizo un despliegue de no uno, sino seis espectaculares outfits de Versace en el escenario (ninguno apto para la vida diaria). Pero encontramos que el del afterparty tenía un pequeño truco: zapatos altos absolutamente transparentes.

Solo así podía lograr el total look Versace -completamente cubierta por el logo de la icónica medusa hasta los dedos de los pies. Además llevó el nuevo cinturon favorito de las famosas y sus indispensables arracadas. Porque para JLo nunca “menos es más”.

En la cabeza lució también unas arracadas indispensables en su guardarropa desde sus inicios, JLo llevó el accesorio que asegura era casi una definición de las mujeres latinas durante su adolescencia aunque no sea “chic en el mundo fashionista”.

En un movimiento inusual, JLo cambió sus gafas favoritas por unas futuristas Alien de la marca británica For Art’s Sake . De diseño geométrico, están hechas en metal negro con lentes de nylon terminado a espejo en negro.

Los zapatos $195

Al parecer, los zapatos de JLo no quisieron robar la atención del total look de Versace. Usó unos pumps hechos a la medida en PVC transparente con tacón metálico y terminados a mano por la diseñadora Jessica Rich. Tan simple como no llevar nada.