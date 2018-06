Jennifer López venderá su secreto mejor guardado, el de la 'eterna' juventud

Cuando se goza de una carrera tan consistente y larga, como la de Jennifer López , quien desde su debut como bailarina en el mundo del entretenimiento lo único que ha hecho es crecer y desarrollarse en distintas ramas como la actuación, el canto, el diseño, la dirección y la producción, entre otras disciplinas, lo más constante es que con el paso de los años se repitan las preguntas que le hacen los reporteros. Esta semana no fue la excepción, pues una vez más a la 'Diva del Bronx' le preguntaron cómo le hace para lucir tan bien un mes antes de su cumpleaños 49, el próximo 24 de julio.

"Esa pregunta me la hacen mucho", contestó con una sonrisa para luego hacer hincapié en que como todos los seres humanos está "envejeciendo... me está pasando", dijo a Amy Robach, quien la entrevistó para el programa 'Good Morning America'. Con la efervescencia de haber celebrado sus primeros 100 shows en Las Vegas, Jennifer López no dejó pasar la oportunidad para anunciar un proyecto con el cual ya está trabajando. Se trata de un "paquetito secreto" que en su interior tendrá lo que ella usa para el cuidado de la piel "y otras cosas" que se negó a revelar.