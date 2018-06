Irina Baeva pudo ver a sus padres después de un año (y solo por cuatro horas)

Irina Baeva logró reunirse con sus padres después de un año de no verlos, aunque no fue por el tiempo que hubiera querido: “ Cuatro horas con mis papás, faltan Nina y Vladimir (sus hermanos), además de mis sobrinitos y mi tía”, compartió la también presentadora en su cuenta de Instagram.

Irina Baeva -de origen ruso- dejó su país natal en 2011, cuando tenía tan solo 18 años, por lo que se alejó de su familia para probar suerte como actriz de telenovelas en México: “Quise entrar a estudiar actuación en Rusia, pero mis papás me sugirieron estudiar otra carrera más seria. Por eso me metí a estudiar periodismo. Y cuando surgió la posibilidad de estudiar actuación en México no lo pensé dos veces”, confesó la actriz a People. Además comentó que aprendió a hablar español viendo los melodramas mexicanos.