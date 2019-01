Insólita entrevista donde le faltan el respeto a Sofía Vergara pone en aprietos a dos famosos 8 años después

En 2010 Sofía Vergara estuvo invitada a 'The Tonight Show with Jay Leno' gracias a la fama que ya amasaba con el personaje de Gloria en la multipremiada serie 'Modern Family' . Aquella entrevista en el reconocido 'late night' show estuvo cargada de las típicas bromas que caracterizan a este tipo programas. El detalle es que muchas fueron misóginas, sexuales y llegaron al punto del contacto físico . Ocho años después, gracias a internet, el incómodo momento genera críticas.

Previo a la aparición de Sofía en 'The Tonight Show', presentaron un sketch donde gritaba haciendo alusión a su personaje en 'Modern Family' . Finalizado, entra al set para saludar al chef, al conductor y comenzar la entrevista. Vergara les pregunta: "¿Los asusté chicos? Nunca grito así en la vida real. Todo estaba actuado”. Fue allí cuando Ramsay hizo el primer comentario inapropiado mientras tocaba el brazo de la colombiana: "¿Solo (gritas) en el dormitorio?", provocando un gesto de incomodidad en Sofía. Jay Leno intervino y le respondió a Gordon: "Nunca lo sabrás".

En aquél entonces no existía el movimiento 'Me too' ni se había se había creado el nivel de conciencia que existe hoy en día sobre el acoso sexual. Era la época en la que un hombre como el productor Harvey Weinstein era amo y señor en Hollywood.