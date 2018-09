Hoy domingo la Luna está en Virgo, es el día y noche del novilunio de septiembre, o sea, la fase de la Luna nueva conocida como la de los inicios. Siguen retrógrados los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón.

¡Llegó el tiempo ideal para el comienzo de todo, el novilunio de septiembre! Mantén una actitud receptiva y tus ingresos aumentarán. Tampoco te guíes por suposiciones y si vas a entrar en aclaraciones sentimentales con tu pareja piensa antes de hablar. Muchas veces cometemos errores de juicio por dejarnos llevar por un impulso y luego nos percatamos del trastorno causado.

Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, no hay complicaciones laborales en tu horóscopo, pero se requiere una actitud más concreta y firme para exigir tus derechos y no dejar que abusen de tu buena disposición. Haz tu trabajo, pero no el ajeno. Cada cual debe hacer lo suyo. Hay buenas perspectivas económicas si te han propuesto un viaje o un negocio que tiene que ver con compras y ventas. En el plano sentimental es el ciclo ideal para empezar algo nuevo en tu vida, cambiar tu actitud, disfrutar más lo que tienes.

Si tu signo es del elemento tierra como lo son los nativos de Tauro, Virgo y Capricornio si estás desempleado recibirás gratas noticias procedentes de un miembro cercano de tu familia. En el aspecto amoroso el tono es de abrir tu corazón, hablar. Sin embargo, sé muy reservado y discreto cuando vayas a exteriorizar tus sentimientos. No es bueno comentar tus planes con quienes son ajenos a tu círculo más íntimo. Mantén una actitud prudente y guarda tus emociones para una noche de amor. Algo tarda en materializarse y se requiere mayor paciencia de tu parte. No todo lo que te sucede se supone deba ocurrir a la velocidad del relámpago y si una relación no cristaliza cuando deseas esto no quiere decir nada negativo ni tampoco habrás de perder esperanzas por ello.

En el caso del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, no te impacientes ni agobies por lo que has dejado atrás en tu trabajo. Cada cosa requiere su tiempo y hoy no es el día de las preocupaciones laborales sino del reposo para recargarte energéticamente durante esta noche. Aplica tu intuición en un negocio que parece prometedor, pero que no está definido. Si te proponen mucho dinero enseguida y no ves las cosas claras, papeles legales y gente confiable mejor actúa con cautela para no perder lo tuyo. Estás algo impulsivo y demasiado fogoso.

Finalmente, en el caso del elemento agua, los signos Cáncer, Escorpión y Piscis en este día del novilunio surge una perspectiva promisoria en tu trabajo que está dándote vueltas en la cabeza y posiblemente se materialice, pero no comentes nada hasta no tenerlo todo bien firme. Las horas de la mañana son apropiadas para salir de compras y adquirir lo que necesitas para tu hogar. Guíate por tu intuición, tu sexto sentido y tu disposición, esa cualidad de tu elemento que te caracteriza, tu percepción interna de la realidad se encuentra muy agudizada.

