Tauro Tauro, horóscopo del viernes 16 de enero de 2026: escribe para liberar emociones Es un día propicio para liberar el pasado y cerrar ciclos sentimentales que ya no te benefician, lo que te brindará una paz espiritual renovada.

Video Conversando con Zellagro: los sueños

Consulta tu horóscopo de este viernes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Tauro , según nos indica tu horóscopo, limpiar el pasado se convierte en una necesidad imperiosa, ya que deshacerte de esa historia sentimental que te pesa te liberará y te permitirá descansar espiritualmente; no temas expresarlo en voz alta, pues lo que parece complicado se transformará en un acto liberador que te acercará a la paz interior.

PUBLICIDAD

Pronóstico del día

Dedica unos minutos a escribir en un diario sobre tus sentimientos y experiencias pasadas; este ejercicio te ayudará a liberar emociones y a encontrar claridad en tu camino hacia la paz interior.

Salud

Permítete un momento de reflexión y conexión contigo mismo, como si estuvieras limpiando una ventana empañada; al hacerlo, verás con claridad lo que realmente necesitas para tu bienestar. Dedica un tiempo a la meditación o a la escritura, dejando que tus pensamientos fluyan y se liberen, como hojas llevadas por el viento. Este acto de soltar te brindará una paz renovadora que nutrirá tu espíritu.

Amor

Es momento de soltar aquellas historias del pasado que ya no te aportan nada. Al hacerlo, encontrarás una paz emocional que te permitirá abrirte a nuevas oportunidades en el amor. No temas expresar tus sentimientos; la claridad te acercará a lo que realmente deseas.

Trabajo

La jornada laboral se presenta como una oportunidad para dejar atrás viejas dinámicas que ya no te benefician. Es un momento propicio para comunicarte con tus colegas y jefes sobre cualquier carga emocional que pueda estar afectando tu rendimiento. Al hacerlo, liberarás espacio mental y emocional, lo que te permitirá enfocarte en tus tareas con mayor claridad y energía.

Dinero

Es un día propicio para revisar tus finanzas y deshacerte de gastos innecesarios que no contribuyen a tu bienestar económico. La claridad mental que obtendrás al tomar decisiones responsables te permitirá organizar mejor tu dinero y priorizar lo que realmente importa. Mantén la cautela ante tentaciones de gasto y considera la posibilidad de ajustar tu presupuesto para lograr una mayor estabilidad.

PUBLICIDAD

Predicción de pareja

Es un buen momento para reflexionar sobre lo que realmente valoras en tus relaciones. Considera tener una conversación sincera con tu pareja o un amigo cercano sobre tus deseos y expectativas; esto puede fortalecer los lazos y abrir nuevas puertas en el amor. Si estás soltero, date la oportunidad de conocer a alguien nuevo al participar en actividades que te apasionen, donde puedas conectar con personas afines.

Reflexión

Liberarte de esos lastres emocionales te permitirá abrir espacio para nuevas experiencias y relaciones que realmente enriquezcan tu vida. A veces, aferrarse a lo que fue puede impedirte ver las oportunidades que el futuro te ofrece. Al soltar esas ataduras, te sentirás más ligero y lleno de energía, listo para abrazar lo que venga. Este proceso de purificación no solo es liberador, sino que también te ayudará a redescubrirte a ti mismo, a reconectar con tus verdaderos deseos y aspiraciones. Así que respira hondo, da el primer paso y observa cómo el cambio transforma tu realidad.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univision Horóscopos.