En unos días estarás ocupando una nueva responsabilidad que deberás asumir para hacerle frente a los cambios en tu vida laboral. No te desanimes si inicialmente cometes algunos errores porque al empezar algo nuevo esto no es un problema serio.

Si tu signo es de fuego, Aries, Leo o Sagitario el fin de semana augura una noche de amor excitante. El azar está mostrándote su lado positivo y existen posibilidades de un resultado favorable en una lotería o juego de casino. No obstante, no te entusiasmes demasiado y si empiezas a ganar, retírate a tiempo para no perder lo ganado. Estás en un buen momento astral para sacar adelante tus planes, declarar el amor, conquistar y no darte por vencido en nada. Una onda positiva te envuelve, pero ¡cuidado, tienes la lengua demasiado suelta!