Escorpión Escorpión, horóscopo del martes 23 de diciembre de 2025: medita para encontrar claridad La intuición será tu mejor guía; escucha los consejos de tus seres queridos y muestra humildad para resolver las preocupaciones que te inquietan.

Video Conversando con Zellagro: la empatía

Consulta tu horóscopo de este martes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Escorpión , según nos indica tu horóscopo, la intuición se alza como tu mejor aliada en un día donde la humildad y la escucha activa a los consejos de tus seres queridos te guiarán hacia la resolución de esa preocupación que te atormenta, mientras alguien cercano desata una chispa de inspiración que podría cambiarlo todo.

PUBLICIDAD

Pronóstico del día

Dedica un tiempo a meditar o reflexionar en un lugar tranquilo, permitiendo que tu intuición te guíe y te ayude a encontrar claridad sobre esa preocupación que te inquieta.

Salud

Permite que tu intuición te guíe hacia momentos de conexión con los que te rodean; una charla sincera con un ser querido puede ser el bálsamo que tu alma necesita. Dedica un tiempo a la reflexión y la escucha activa, como si cada palabra fuera una semilla que florecerá en comprensión y apoyo mutuo.

Amor

Tu intuición te guiará en el amor, así que escucha lo que tu corazón y tus seres queridos tienen que decir. La humildad y la apertura a los consejos de quienes te rodean pueden llevarte a resolver malentendidos en tu relación. Permítete ser vulnerable y verás cómo se fortalecen los lazos afectivos.

Trabajo

Tu intuición será clave en el ámbito laboral, así que confía en ella para tomar decisiones importantes. Escuchar los consejos de personas cercanas, como familiares o superiores, te ayudará a resolver cualquier inquietud que tengas en el trabajo. Mantén una actitud abierta y colaborativa, ya que la inspiración de quienes te rodean puede guiarte hacia una mayor productividad.

Dinero

La intuición será clave para tomar decisiones financieras acertadas. Es un buen momento para revisar tus cuentas y seguir los consejos de personas cercanas, ya que su perspectiva puede ofrecerte claridad y evitar tentaciones de gasto innecesarias. Mantén la prudencia en tus gastos y prioriza la organización de tu dinero para asegurar una estabilidad a largo plazo.

PUBLICIDAD

Predicción de pareja

Escucha atentamente a tu pareja y expresa tus pensamientos con sinceridad; esto puede abrir un espacio para el entendimiento mutuo. Considera planear una actividad juntos que fomente la conexión emocional, como una cena íntima o una caminata al aire libre. La comunicación honesta y el tiempo de calidad son clave para fortalecer esos lazos afectivos.

Reflexión

No subestimes la sabiduría que pueden ofrecerte, ya que sus experiencias pueden brindarte una perspectiva valiosa. Escuchar atentamente y considerar sus consejos te ayudará a tomar decisiones más acertadas. Aprovecha este momento para fortalecer los lazos familiares y reconocer que no siempre es necesario enfrentar los problemas en soledad. La colaboración y el apoyo mutuo son clave para superar cualquier desafío que se presente. Mantén la mente abierta y confía en tus instintos; el camino hacia la solución se irá aclarando a medida que tomes en cuenta las opiniones de quienes te rodean.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.