En el caso de los signos del elemento aire , como lo son Géminis, Libra y Acuario , lo mejor que puedes hacer por tu pareja o esa persona que te interesa, es escucharle pacientemente. No es el momento de argumentar ni discutir sino simplemente oír y tratar de entender mejor sus puntos de vista. De esa manera fortalecerás tu relación amorosa y saldrás bien de tus dificultades. Asimismo, esa idea que te ha estado dando vueltas en la cabeza comenzará a cobrar forma. Este es un día de alegrías y de ensueños, romances y aventuras inimaginables. Tu fantasía está volando y algo que sucedió en días recientes te inspira a pensar en un compromiso futuro.

Finalmente, en el caso del elemento agua, los signos Cáncer, Escorpión y Piscis la tolerancia te permitirá salvar una relación. Recuerda que nadie es perfecto y tú también has cometido errores en el pasado. No vayas a reaccionar de manera negativa frente a las provocaciones de quienes están empeñados en molestarte. Si les concedes una importancia desmedida tu salud sufriría. Encógete de hombros y sigue adelante. Tu creatividad está en un plano elevado y recibes un impacto positivo de personas a tu alrededor que te estimulan a echar adelante tu entusiasmo en un trabajo por cuenta propia recientemente emprendido. Tendrás éxito laboral en esta etapa final del año que comienza mañana al iniciarse el mes de noviembre. Este es el día de los encuentros con buenos amigos, las noticias que te llegan de quienes hace mucho no ves y que ahora se ponen nuevamente en contacto contigo.