Leo Leo, horóscopo del domingo 28 de diciembre de 2025: dedica tiempo a ti mismo No te preocupes por quienes están lejos; confía en que se desenvuelven bien y dale espacio para que respire libremente.

Video Conversando con Zellagro: el arte de magnetizar

Consulta tu horóscopo de este domingo y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Leo , según nos indica tu horóscopo, no te angusties por esa persona de la familia que está lejos, ya que se las arreglará bien y todo saldrá a su favor; mejor relájate y evita ser insistente con llamadas o mensajes, permitiendo que respire y viva su experiencia sin tu constante presencia.

PUBLICIDAD

Pronóstico del día

Dedica un tiempo a ti mismo y disfruta de una caminata al aire libre; esto te ayudará a despejar la mente y a recargar energías para enfrentar cualquier desafío que se presente.

Salud

Permítete un momento de desconexión, como si te sumergieras en un suave río que te lleva lejos de las preocupaciones. Dedica tiempo a la creatividad, ya sea dibujando, escribiendo o simplemente soñando despierto; esto te ayudará a liberar la mente y a encontrar un equilibrio emocional que te revitalice.

Amor

Es un buen momento para permitir que tu pareja respire y se sienta libre, evitando la sobrecarga de mensajes. La confianza en el vínculo fortalecerá la relación, así que dale espacio y observa cómo florece el amor.

Trabajo

La jornada laboral se presenta con la necesidad de mantener un equilibrio en las relaciones con colegas y superiores. Es fundamental evitar la sobrecarga de comunicación, permitiendo que los demás tengan su espacio para actuar y tomar decisiones. Organiza tus tareas de manera que puedas concentrarte en lo esencial, evitando distracciones que puedan surgir de la presión por estar en contacto constante.

Dinero

Es un día que invita a la prudencia en la gestión de tus finanzas. Es recomendable revisar tus cuentas y evitar tentaciones de gasto innecesario, priorizando la estabilidad económica. Mantén un enfoque claro y organizado en tus decisiones, lo que te permitirá tomar decisiones más acertadas y evitar sorpresas desagradables.

PUBLICIDAD

Predicción de pareja

Permitir que tu pareja tenga su espacio es fundamental, pero también es importante que tú te enfoques en ti mismo. Considera dedicar tiempo a tus pasiones o hobbies, lo que no solo te enriquecerá como persona, sino que también hará que tu relación sea más interesante. Además, un pequeño gesto de cariño, como una nota sorpresa o un mensaje dulce, puede reavivar la conexión y mostrarle a tu pareja cuánto te importa.

Reflexión

Es importante recordar que cada uno necesita su espacio y tiempo para adaptarse a nuevas situaciones. La distancia a veces puede ser beneficiosa, ya que permite a las personas crecer y descubrir nuevas experiencias. Confía en que esa persona tiene la capacidad de manejar sus propias circunstancias y que, aunque no estés presente físicamente, tu apoyo y amor siguen acompañándola en cada paso. Al final, los lazos familiares se fortalecen a través de la confianza y el respeto por la independencia de cada uno.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univision Horóscopos.