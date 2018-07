Ahora que Mercurio entra retrógrado no cometas los mismos errores del año pasado que te causaron problemas en tu vida sentimental.

Si tu signo es de fuego, Aries, Leo o Sagitario , ocurre un cambio en tu trabajo y es hora de estudiar bien todo lo que llegue a tus manos. No te apoyes demasiado en la capacidad de improvisación y si vas a empezar algún proyecto nuevo dedica el tiempo y energía necesarios a estudiar lo que vas a hacer antes de lanzarte a esa aventura económica. Estás terminando este primer mes del segundo semestre del año en una disposición excelente.

Si tu signo es del elemento tierra , como Tauro, Virgo y Capricornio , con el tránsito lunar en un signo telúrico te sientes seguro, confiado, armonizado. Mientras más concentrado y tranquilo estés mejor te saldrán las cosas. Sin embargo, como Mercurio está retrógrado, ten mucho cuidado con las personas que llegan a tu vida tratando de manipular tus sentimientos, podrías complicarte. No te lances a nada nuevo ni te dejes engañar por falsas amistades. Lo que hoy escuches podría ser incierto o engañoso.

Los nativos del elemento aire , como son Géminis, Libra y Acuario están en el tono de la sorpresa. Un cambio de escena sentimental te coloca en nuevos escenarios amorosos. Asimismo este jueves habrá llegado el momento de aplicar tu talento y versatilidad para firmar nuevos negocios y empezar en una actividad comercial en la que puedes ganar dinero en el futuro cercano aunque siempre asesorándote bien ya que ahora Mercurio está retrógrado y debes ser muy prudente con los contratos y papeles que firmes. Los contratiempos actuales serán pasajeros y no merece la pena disgustarse por ellos.

Si tu signo es del elemento agua, como Cáncer, Escorpión y Piscis, hay recomendaciones muy serias para ti. No es el tiempo de las grandes ganancias económicas, pero tampoco hay pérdidas y esta curva fluctuante no debe inquietarte pues no te arroja un saldo negativo, al contrario. Este fin de semana expresa tus sentimientos con calidez por medio de un detalle, algo que sabes le guste a esa persona que comparte tu vida. Haz lo que te dicta tu corazón y tendrás tu recompensa en una noche de amor y mucha pasión, al estilo intenso que caracteriza tu elemento. Confía en tus recursos y tu capacidad laboral y verás como sales muy bien de un problema relacionado con un trabajo nada fácil el cual te ha sido encomendado. Lo realizarás a las mil maravillas, y tu prestigio se incrementará notablemente.