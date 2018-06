Si tu signo es de fuego, como Aries, Leo y Sagitario el impacto de este movimiento es muy marcado. Te sentirás entusiasmado, con una energía insuperable dentro de ti mismo que te inspirará a hacer muchas cosas que habías dejado pendientes. Es el lunes de la visita al amigo ausente, del trabajo concreto y eficiente, el olvido de lo que pudo haberte causado tristezas o preocupaciones pues con varios tránsitos planetarios retrógrados no todo sale como se espera. Sin embargo, tu manera de ver la vida contribuirá a que conviertas en alegría lo que antes no habrías hecho y aunque las circunstancias estén ahí y no las puedas cambiar, lo que sí puedes transformar es tu actitud y respuesta hacia ellas, y eso es lo que estarás haciendo y ¡de qué manera!