Si es tu caso, y eres del elemento fuego, tales como Aries, Leo o Sagitario, entonces di tú las primeras palabras con tu proverbial espontaneidad. Tal vez tengas algunos problemas relacionados con el sueño y tus patrones normales de conducta al respecto. Si es así, toma nota de lo que has estado haciendo de manera diferente en estos días, y modifica tu régimen de vida. Si te decides a comenzar una empresa o iniciar algún negocio por cuenta propia arregla primero tus asuntos pendientes y no dejes nada a la casualidad. Consulta abogados, notarios y contadores para que no ocurran sorpresas desagradables.