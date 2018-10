Si tu signo es del elemento fuego , como Aries, Leo y Sagitario te asombrarás lo bien que te vas a sentir después de una siesta o un cambio de rutina. Unas horas más de sueño, o un período corto de inactividad obrarán maravillas en tu salud. No dejes que tus preocupaciones te causen insomnio o malos sueños. Este miércoles será muy intenso y en el plano sentimental habrá circunstancias sorprendentes, pero favorables, y de ti dependerá que las vivas a plenitud sin dejarte influir por ideas negativas.

Si tu signo es Tauro, Virgo o Capricornio, o sea, del elemento tierra, esfuérzate por hacer bien tu trabajo y no te inquietes por lo que otros estén haciendo ya que tus observaciones y consejos no van a ser apreciados y estarías perdiendo tu tiempo, y energía. Que cada cual piense como quiera, y particularmente en el plano sentimental debes ser siempre tú quien elija, a nadie tiene que interesarle tu vida personal, el amor entre dos personas no es asunto de terceros.