Capricornio Capricornio, horóscopo del viernes 12 de diciembre de 2025: cierra capítulos para nuevas oportunidades Cierra los asuntos pendientes y deja atrás lo que ya no te conviene, especialmente lo relacionado con un viejo conocido que aún persiste en tu vida.

Consulta tu horóscopo de este viernes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Capricornio , según nos indica tu horóscopo, cierra esos asuntos pendientes que aún te persiguen, especialmente uno relacionado con un viejo conocido; aunque no sea delicado, es crucial que tomes acción y dejes atrás lo que ya no te conviene, pues el peso del pasado puede obstaculizar tu camino hacia un futuro más brillante.

Pronóstico del día

Cierra un capítulo de tu vida que te esté pesando, ya sea contactando a un viejo amigo o escribiendo en un diario sobre lo que deseas dejar atrás; esto te permitirá liberar espacio emocional y enfocarte en nuevas oportunidades.

Salud

Es momento de liberar el peso de lo que ya no te sirve; considera dedicar un tiempo a la meditación o a la práctica de estiramientos suaves que te ayuden a soltar tensiones acumuladas. Imagina que cada respiración te permite dejar ir lo viejo, creando espacio para lo nuevo y revitalizante en tu vida.

Amor

Es momento de cerrar ciclos en tus relaciones. Deja atrás lo que ya no te beneficia y enfócate en lo que realmente importa. La comunicación con un viejo conocido puede abrir la puerta a nuevas oportunidades emocionales, así que no dudes en dar ese paso.

Trabajo

Es fundamental que te enfoques en cerrar esos asuntos pendientes que has estado postergando, especialmente en el ámbito laboral. La relación con un viejo conocido puede resurgir y es el momento ideal para tomar decisiones que te permitan avanzar sin cargas del pasado. Mantén la organización y la concentración en tus tareas, ya que esto te ayudará a despejar cualquier bloqueo mental y a mejorar tu productividad.

Dinero

Es un día propicio para cerrar asuntos financieros que has dejado pendientes, especialmente aquellos que involucran a viejos conocidos. Mantén la prudencia en tus gastos y revisa tus cuentas con claridad mental; esto te permitirá dejar atrás lo que ya no te conviene y enfocarte en una administración responsable de tu dinero.

Predicción de pareja

Es un buen momento para reflexionar sobre tus relaciones y considerar qué cambios son necesarios. Piensa en acercarte a esa persona del pasado con la que siempre has tenido una buena conexión; una conversación sincera podría abrir nuevas puertas. No temas mostrar tu vulnerabilidad, ya que esto puede fortalecer los lazos y crear un ambiente propicio para el amor.

Tip del día

Cierra un capítulo de tu vida que te esté pesando; recuerda que "no se puede empezar un nuevo capítulo si sigues releyendo el viejo". Contacta a un viejo amigo o escribe en un diario sobre lo que deseas dejar atrás y así liberarás espacio emocional para enfocarte en nuevas oportunidades.

