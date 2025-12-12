Capricornio

Capricornio, horóscopo del viernes 12 de diciembre de 2025: cierra capítulos para nuevas oportunidades

Cierra los asuntos pendientes y deja atrás lo que ya no te conviene, especialmente lo relacionado con un viejo conocido que aún persiste en tu vida.

Univision con IA's profile picture
Video Conversando con Zellagro: los vampiros energéticos

Consulta tu horóscopo de este viernes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Capricornio, según nos indica tu horóscopo, cierra esos asuntos pendientes que aún te persiguen, especialmente uno relacionado con un viejo conocido; aunque no sea delicado, es crucial que tomes acción y dejes atrás lo que ya no te conviene, pues el peso del pasado puede obstaculizar tu camino hacia un futuro más brillante.

PUBLICIDAD

Pronóstico del día

Cierra un capítulo de tu vida que te esté pesando, ya sea contactando a un viejo amigo o escribiendo en un diario sobre lo que deseas dejar atrás; esto te permitirá liberar espacio emocional y enfocarte en nuevas oportunidades.

Salud

Más sobre Capricornio

Capricornio, horóscopo del jueves 11 de diciembre de 2025 de Mizada Mohamed
1:32

Capricornio, horóscopo del jueves 11 de diciembre de 2025 de Mizada Mohamed

Horóscopos
Capricornio, horóscopo del jueves 11 de diciembre de 2025: abre tu corazón a los demás
3 mins

Capricornio, horóscopo del jueves 11 de diciembre de 2025: abre tu corazón a los demás

Horóscopos
Capricornio, horóscopo del miércoles 10 de diciembre de 2025 de Mizada Mohamed
1:43

Capricornio, horóscopo del miércoles 10 de diciembre de 2025 de Mizada Mohamed

Horóscopos
Capricornio, horóscopo del miércoles 10 de diciembre de 2025: ofrece apoyo a un ser querido
3 mins

Capricornio, horóscopo del miércoles 10 de diciembre de 2025: ofrece apoyo a un ser querido

Horóscopos
Escorpión, horóscopo del martes 9 de diciembre de 2025: "Evita los celos"
1:48

Escorpión, horóscopo del martes 9 de diciembre de 2025: "Evita los celos"

Horóscopos
Libra, horóscopo del martes 9 de diciembre de 2025: "Se marcan viajes y cierres"
2:00

Libra, horóscopo del martes 9 de diciembre de 2025: "Se marcan viajes y cierres"

Horóscopos
Acuario, horóscopo del martes 9 de diciembre de 2025: "Abre los brazos a la abundancia"
1:51

Acuario, horóscopo del martes 9 de diciembre de 2025: "Abre los brazos a la abundancia"

Horóscopos
Piscis, horóscopo del martes 9 de diciembre de 2025: "Grandes cambios vienen"
1:54

Piscis, horóscopo del martes 9 de diciembre de 2025: "Grandes cambios vienen"

Horóscopos
Géminis, horóscopo del martes 9 de diciembre de 2025: "Es tiempo de avanzar"
1:39

Géminis, horóscopo del martes 9 de diciembre de 2025: "Es tiempo de avanzar"

Horóscopos
Cáncer, horóscopo del martes 9 de diciembre de 2025: "Es tu época para avanzar"
1:43

Cáncer, horóscopo del martes 9 de diciembre de 2025: "Es tu época para avanzar"

Horóscopos

Es momento de liberar el peso de lo que ya no te sirve; considera dedicar un tiempo a la meditación o a la práctica de estiramientos suaves que te ayuden a soltar tensiones acumuladas. Imagina que cada respiración te permite dejar ir lo viejo, creando espacio para lo nuevo y revitalizante en tu vida.

Amor

Es momento de cerrar ciclos en tus relaciones. Deja atrás lo que ya no te beneficia y enfócate en lo que realmente importa. La comunicación con un viejo conocido puede abrir la puerta a nuevas oportunidades emocionales, así que no dudes en dar ese paso.

Trabajo

Es fundamental que te enfoques en cerrar esos asuntos pendientes que has estado postergando, especialmente en el ámbito laboral. La relación con un viejo conocido puede resurgir y es el momento ideal para tomar decisiones que te permitan avanzar sin cargas del pasado. Mantén la organización y la concentración en tus tareas, ya que esto te ayudará a despejar cualquier bloqueo mental y a mejorar tu productividad.

Dinero

Es un día propicio para cerrar asuntos financieros que has dejado pendientes, especialmente aquellos que involucran a viejos conocidos. Mantén la prudencia en tus gastos y revisa tus cuentas con claridad mental; esto te permitirá dejar atrás lo que ya no te conviene y enfocarte en una administración responsable de tu dinero.

PUBLICIDAD

Predicción de pareja

Es un buen momento para reflexionar sobre tus relaciones y considerar qué cambios son necesarios. Piensa en acercarte a esa persona del pasado con la que siempre has tenido una buena conexión; una conversación sincera podría abrir nuevas puertas. No temas mostrar tu vulnerabilidad, ya que esto puede fortalecer los lazos y crear un ambiente propicio para el amor.

Tip del día

Cierra un capítulo de tu vida que te esté pesando; recuerda que "no se puede empezar un nuevo capítulo si sigues releyendo el viejo". Contacta a un viejo amigo o escribe en un diario sobre lo que deseas dejar atrás y así liberarás espacio emocional para enfocarte en nuevas oportunidades.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

Relacionados:
CapricornioHoróscoposPredicciones

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX