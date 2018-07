En ese caso te sentirás con un tono optimista y esperanzador que hasta días pasados no habías experimentado. Notarás cómo muchas cosas que pensaste eran imposibles o muy difíciles empiezan a facilitarse y el camino se allana para la solución de problemas que en el pasado reciente se habrían sacado fuera de proporción causando separaciones, alejamientos y distanciamientos sentimentales. Felizmente esas circunstancias han cambiado y ahora lo que tienes frente a ti es diferente, y muy alentador.

Los signos de tierra como Tauro, Virgo y Capricornio, se mueven en una onda de compromisos serios. Es el tiempo de terminar las aventuras y las indecisiones pues ahora te sientes más seguro de lo que quieres y no habrá ningún tipo de vacilación cuando tomes una determinación que has estado posponiendo. Es un tiempo bueno para revisar tu estilo de vida, cambiar hábitos que te pueden estar perjudicando y ser más receptivo, o sea, escuchar para tratar de entender y aprender y no simplemente para lucirte con una respuesta.