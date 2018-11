Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario , este día se presenta astrológicamente con varios aspectos muy positivos en tu horóscopo que marcarán lo que podría considerarse como “un antes y un después”. ¡Nada de impaciencias, todo ocurrirá en su momento! Si ahora estás soltero o soltera no te lamentes, te conviene porque así lo que surja será producto de tu madurez y no de una emoción del momento.

Los nativos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio deben aprovechar las situaciones inesperadas que se están presentando ahora para aprender de ellas y madurar sentimentalmente. Lo mejor está por suceder, si has estado alejado de quien realmente amas. Se presentarán nuevas opciones, inclusive te propondrán un trabajo insinuándote que dejes el que ahora tienes. No es el momento de las precipitaciones sino más bien de esperar y confiar en tus recursos personales. Estás a punto de recibir inesperadamente un ingreso procedente de un juego o actividad lícita. Un concurso, rifa o competencia te dará ese impulso económico extra que llegará precisamente en el momento justo.

Finalmente, si eres nativo del elemento agua, Cáncer, Escorpión y Piscis, es hora de abrir tu corazón. Si no expresas lo que sientes podrías perder la oportunidad de aclarar un malentendido sentimental y sacar adelante tu relación. Este fin de semana culmina con una llave que abre el corazón y el entendimiento. Si la índole de tu trabajo es arriesgada o vas a estar expuesto a la intemperie, la corriente eléctrica o sustancias tóxicas extrema tus precauciones. Evitarás accidentes y mantendrás tu salud. Si vas a usar una escalera en la casa ¡mucho cuidado! El dinero está presente, latente en tu horóscopo así que si aún no tienes todo lo que precisas, no te desesperes ya que en muy poco tiempo vas a disponer de esos recursos que ahora te faltan. Hay buenas energías financieras para ti. Poco a poco se irán solucionando tus problemas urgentes.