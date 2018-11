Martes 13 de noviembre | Tiempo ideal para cambios en tu vida

Hoy martes la Luna está entrando en el signo de Acuario y los planetas Venus, en Libra, Urano, en Aries, y Neptuno en Piscis, continúan retrógrados. Con las posiciones estelares actuales es el tiempo ideal para efectuar los cambios necesarios en tu vida y variar la forma que utilizas tu dinero y tu talento si los mismos no han dado hasta el momento los resultados anhelados. ¡Cambia todo! Una actitud refrescante ante la vida atraerá a ti el amor y la dicha.

Si tu signo es del elemento fuego, aplica en tu vida esta energía amorosa que ahora te rodea para declarar tu amor a quien parecía muy difícil de conquistar. No hay límites a tu fuerza de voluntad. Una persona que está lejos de ti se acerca a tu lado y vives una intensa aventura. Si notas que un trabajo rutinario te empieza a resultar aburrido, antes de tomar decisiones impulsivas revisa bien tu agenda diaria, haz los ajustes necesarios y aguarda un poco. No es el tiempo adecuado para dejar atrás un buen empleo puesto que ahora este sector está bien auspiciado para tu elemento fuego.

Si eres un signo de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, tus sueños y corazonadas te ayudarán e indicarán el camino a seguir. No creas eso del martes 13 como día aciago porque en tu caso no es así. Un toque de suerte en el azar mueve dinero y fortuna. Tu intuición te ayudará a conseguir los recursos necesarios para sacar adelante un negocio y adivinar números en concursos, competencias y juegos lícitos. Sigue tus corazonadas, ahora que estás en el medio de un proceso de cambio y adaptación que se extiende a todas las facetas de tu vida, principalmente las sentimentales. Posiblemente hayas comenzado una nueva relación o te hayas mudado con tu pareja. También es un día de arreglos si peleaste con quien amas. Hoy todo vuelve a su normalidad en tu paisaje afectivo.

Si tu signo es del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, revisa tu historia laboral y considera la posibilidad de empezar un nuevo empleo si tu trabajo actual no está dándote los resultados esperados. Un dinero está a punto de llegar. Se crea una combinación explosiva que puede volverte demasiado posesivo y celoso lo cual causaría problemas con tu pareja, o con una persona a quien tú le interesas, pero que intimidas con tu potente personalidad. Canaliza adecuadamente esos fuertes impulsos procedentes del cosmos pues con Urano retrógrado en un signo de fuego se acentúa tu impulsividad eólica.

Finalmente si eres nativo de Cáncer, Escorpión y Piscis, o sea, del elemento agua, no dejes nada a la casualidad y ármate de todos tus documentos y papeles antes de presentarte a un nuevo empleo o posición. Las situaciones emocionales que te causaron conflictos en el pasado han quedado atrás y ahora con este nuevo ciclo frente a ti puedes resolver muchos problemas sentimentales. Hay una persona que acabas de conocer rondándote de manera persistente, no la desprecies, pero tampoco la aceptes sin analizar bien lo que debes hacer. Buen tiempo para los trabajadores por cuenta propia. Aunque tu negocio no sea grande siempre podrás sacar ventajas económicas de tus innovaciones y cualquier inversión de dinero estará más que justificada en estos días. Incorpora sistemas nuevos o una tecnología moderna y ganarás más. Una buena noticia: si estás desempleado o buscando trabajo estos próximos días serán muy alentadores para ti.