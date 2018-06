Leo – Martes 19 de junio del 2018: un regreso que te sorprenderá

Este es el martes de las reevaluaciones y las reconsideraciones de todo tipo, Leo. No se puede vivir junto a otra persona que no se ama y desea solo por seguir una costumbre. No desperdicies tu dinero en negocios pequeños y espera un poco porque estás a punto de empezar un ciclo de mucha fortuna. El próximo mes de julio que también coincide con tu ciclo de cumpleaños será revelador en muchos aspectos y podrás alcanzar las metas que te han propuesto.