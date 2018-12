Horóscopo del 9 de diciembre | Hoy te sientes dueño de tu destino

Si eres nativo del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, una persona de tu trabajo, o quizás un vecino o conocido te encuentra sumamente atractivo y se atreve a insinuarlo. Si estás soltero y en busca de una pareja esta es una buena oportunidad, pero cuidado si estás comprometido. Huye de las situaciones comprometedoras que podrían causarte problemas en tu vida de pareja. Prepárate para cualquier eventualidad y tómalas con filosofía y humor. Si sucede algo que no te agrada y le concedes demasiado importancia te perjudicarías y alterarías tu salud. Deja resbalar por tu cuerpo los comentarios negativos ajenos. No te agobies pensando que tu trabajo está en peligro o temiendo perderlo. Esas ideas sombrías te causan muchas tensiones y angustias.



Y en el caso de los signos del elemento agua, Cáncer, Escorpión o Piscis, una persona que te debe dinero está al pagártelo. El momento de recibir ingresos está más cerca que nunca, no solamente en ese sentido sino también algún pago atrasado, cheque, solución de un asunto legal, demanda o pleito en los juzgados. No extremes tus preocupaciones trayendo al presente sucesos del pasado. Este ciclo augura reencuentros y también citas imprevisibles, muchas de ellas con desconocidos, tal vez a través de la Internet o en medio de una situación inesperada. No te compliques la existencia pensando en lo que pudo haber sido y no fue. Tu realidad actual es lo importante, esta es tu vida ahora y debes vivirla plenamente.