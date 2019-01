Horóscopo del 8 de enero | Un poco de reposo no te caería nada mal

Si eres un nativo del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio se estimula tu iniciativa y encontrarás nuevas opciones y oportunidades. Sin embargo, es posible que algo no salga como planeas y esto puede causarte cierto desasosiego. También pueden cambiarse tus proyectos. De ser así, adáptate a las nuevas situaciones y trata de sacarle el mejor partido a lo que está ocurriendo en tu vida. La influencia planetaria que está desarrollándose esta semana en tu realidad afectiva te impulsará a buscar nuevas opciones y soluciones que hasta ahora no habías considerado. Lo importante es que te des cuenta que en la vida cada día es diferente y llega cargado de sorpresas.

Finalmente si eres nativo de alguno de los signos del elemento agua, Cáncer, Escorpión y Piscis, aprovecha las oportunidades que ahora tienes frente a ti y no malgastes tu vida con pláticas que no tienen sentido sino más bien utilízalo para aumentar el nivel de intimidad con tu familia y los tuyos. Si estabas solo, o sola, ahora te encuentras en un ciclo en el que alguien ausente puede regresar a tu lado. Tu flexibilidad mental e inteligencia serán más que necesarias a la hora de enfrentarte con personas conflictivas y poco inteligentes. Es día y noche de sorpresas y en el amor ocurren novedades. Un amigo te confiará algo que te admirará. Tal vez sea una declaración sentimental o una confidencia en la que te enteres de alguien que te busca, y a quien no le has prestado atención.