Horóscopo del 6 de noviembre | Aprende de tus errores

Este martes la Luna se está moviendo al signo Escorpión. Los planetas Venus, en Escorpión, Urano, en Tauro, y Neptuno, en Piscis, siguen retrógrados. No te lamentes por lo que no puedes resolver pues llorar por la leche derramada no tiene sentido. Si perdiste un dinero no es el fin del mundo. Aprende de tus errores y experiencias y verás cómo a partir de ahora no se repite ese desacierto. Con el movimiento de la Luna este martes se expande por todos los signos un proceso de renovación sentimental y si perdiste un amor, ahora te recuperas. No laceres tu corazón con ideas tristes que no te conducen a nada y trata de rehacer tu vida.

Si eres del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, si aún no te llega el trabajo anhelado no desperdicies tu tiempo lamentándote y aprovecha este descanso forzado haciendo algo útil en tu hogar como arreglar desperfectos domésticos, pintar la casa, revisar tus armarios, limpiar tu hogar. El amor es tu razón de ser en la vida, pero no confundas los deseos posesivos y de manipulación con tus inquietudes sentimentales. El sentimiento amoroso genuino no causa dolor ni pesar, si está ocurriendo entonces algo marcha mal. Hay aspectos propicios en tu horóscopo que pueden traerte dinero en un viaje corto o un negocio asociado con una persona procedente del extranjero. Estás en medio de una revolución económica y cada día trae una sorpresa a tu vida.

Si eres nativo del elemento tierra, o sea, Tauro, Virgo o Capricornio, pronto estarás iniciando un proyecto interesante en tu trabajo o un cambio de posición o empleo. Trata siempre de ver las cosas a largo plazo y así no tendrás nada que lamentar. Disfruta y vive tu realidad de manera espontánea recreando tus momentos felices sin entorpecerlos con tintes de negatividad. Si tu pareja trae a colación recuerdos tristes escúchala, pero no alimentes ese sentimiento y cambia la conversación. Te circundan buenos elementos astrológicos que podrían determinar el curso de una negociación económica en las próximas veinticuatro horas. Mantén una actitud abierta, inteligente y despierta y así lograrás los mejores resultados. Terminan tus vacilaciones, u vida emocional se estabiliza.

Los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, reciben un aviso: tu salud está en relación directa con tu actitud mental y tu disposición efectiva ante los problemas cotidianos. No es con lamentaciones, quejas ni maldiciones como se recupera el equilibrio, sino con una posición de confianza y positivismo. Podrás resolver tus problemas laborales poniendo de tu parte, y sobre todo demostrando a los demás que puedes adaptarte a las circunstancias y aceptar las críticas. Si haces oídos sordos a los señalamientos de tus errores no avanzarás. Cerciórate de estar haciendo todo en orden y siguiendo de manera adecuada los planteamientos económicos propuestos pues hoy te inclinas un poco a la improvisación y podrías relegar a un segundo plano algo realmente importante. Hay buenas noticias porque ocurren sucesos felices en tu vida amorosa que darán alegría, vivacidad y ternura en tu relación actual.

Finalmente, en el caso de los signos del elemento agua, Cáncer, Escorpión y Piscis, sé sincero contigo mismo y si no te interesa seguir una relación termínala y ponle punto final hoy mismo sin estar dándole esperanzas a una persona que te ama en silencio y a la cual estás engañando, sin querer, con tu actitud poco sensible la cual no tiene nada que ver con la naturaleza de tu elemento intuitivo, compasivo y empático. Si hubo disputas y discusiones entre los dos hoy es un día idóneo para intentar una reconciliación, pero evadiendo el encuentro y ocultándote no resolverás nada y complicarás más la situación. Una adecuada proporción de todo en tu vida es el secreto para no extralimitarte ni propasarte. Si mantienes el equilibrio en todo lo que haces no se te presentarán situaciones de salud imprevistas ni te sorprenderán los desarreglos físicos o los desengaños sentimentales. El tesón y la constancia rendirán sus frutos, pero debes matizarlos con una buena dosis de optimismo para evitar caer en situaciones depresivas en tu trabajo. Lo que ahora no resulte, después se mostrará ser muy efectivo y provechoso para ti. Utiliza y aplica tu excepcional intuición y guíate por ella en todos los casos.

