Horóscopo del 5 de enero | Recibes las noticias que esperabas

Si eres un nativo del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, no te exasperes si una persona que debe entregarte un trabajo no cumple a tiempo con su responsabilidad. Resuelve por ti mismo lo que debas hacer y sustituye a una persona ineficiente por otra con mayor sentido de sus obligaciones laborales. La mejor manera de proceder en este día es poniendo a funcionar tu creatividad. No se consigue nada si no se arriesga una posición, o un dinero. Hoy es bueno para planear estrategias económicas, pero no para firmas de documentos legales. Dentro del plano sentimental te sentirás inspirado, cargado de energía para hacer muchas cosas que hasta ahora no habías hecho o no te habías atrevido realizar.