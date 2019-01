Horóscopo del 4 de enero | Sigue tus intuiciones con el dinero

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario toma lo que ocurra como un reto, un desafío a tu inteligencia. No dejes que nada perturbe tu tranquilidad mental. Hay personas que tratan de crear escenarios negativos en tu vida amorosa, pero si no les haces caso y continúas como vas, no habrá problemas. No te asustes si te sientes súbitamente atraído o atraída hacia otra persona y te espantes pensando que vas a ser infiel a quien que amas. Las fantasías existen y alimentan nuestra imaginación y muchas veces actúan como estímulos de la imaginación y no implican necesariamente una infidelidad ni mucho menos.