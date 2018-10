Horóscopo del 30 de octubre | Estás inspirado para actuar con decisión

Abre los ojos y mira en tu entorno, si tu signo es del elemento fuego, como Aries, Leo o Sagitario. Descubrirás el amor en rostros familiares, o recientemente conocidos. Este es un día relajado y tranquilo, pero de ti dependerá que logres aprovechar bien el tiempo, así que no te diluyas haciendo cosas innecesarias o hablando con gentes perezosas que no tienen más nada que hacer. Aunque no estés en estos momentos junto a la persona amada te sentirás bien porque el amor es firme y seguro y esta separación temporal que estás ahora atravesando va a fortalecer los lazos que existen entre ambos. No te inquietes.

Si eres nativo del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, tu pareja no tiene por qué estar escuchando lamentaciones y quejas cada vez que está a tu lado porque si insistes en esa actitud vas a espantarla. A ninguna persona le gusta estar junto a quien se la pasa siempre en un tono pesimista o negativo, además, esa actitud no tiene que ver nada con la naturaleza de tu elemento fluido y ágil de mente. Avanzas ahora en un buen ritmo en tu trabajo y aunque te parezca que no estás siendo reconocido en tus esfuerzos pronto recibirás una agradable sorpresa. Este es tu tiempo del cambio, la hora en que determinas poner punto final a lo que no te conviene y con la llegada de noviembre sacar a luz lo mejor de tu personalidad. No exageres, cada cual tiene sus propios intereses y todos necesitamos nuestro propio espacio.